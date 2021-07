PS5: Sony esalta la grafica di Gran Turismo 7 e Demon's Souls nel nuovo spot

Sony prosegue la sua serie di spot promozionali dedicati a PlayStation 5, focalizzandosi sulle feature della console next-gen e sui titoli che meglio sfruttano le caratteristiche della macchina.

Se nelle precedenti occasioni siamo stati spettatori di un approfondimento dedicato a DualSense, SSD e Audio 3D, il focus viene qui spostato sull'aspetto grafico dei giochi next-gen. Il colosso nipponico coglie dunque l'occasione per mettere in luce un'esclusiva PlayStation come Gran Turismo 7, che grazie all'implementazione del Ray Tracing presenterà una qualità dei riflessi mai visti prima nel racing game, con le scocche dei bolidi che risponderanno in maniera vivida e realistica ai raggi del sole.

Un titolo che è riuscito immediatamente a darci un assaggio di next-gen è poi Demon's Souls, già disponibile dallo scorso novembre in coincidenza del lancio di PS5. Il lavoro di Bluepoint si distingue in particolar modo per il sistema di illuminazione, gli effetti particellari e naturalmente per le suggestive aree che possiamo visitare all'interno dell'action game originariamente realizzato da FromSoftwre.

Nel filmato trova anche spazio Call of Duty Black Ops Cold War, in cui viene invece sottolineta l'importanza di poter giocare a 60 frame al secondo in uno sparatutto frenetico come quello di Activisione e Treyarch.

Il più recente spot pubblicato da Sony (in seguito rimosso) ha suscitato sorpresa e discussioni tra i fan, dal momento che includeva al suo interno una PS5 posizionata al contrario.