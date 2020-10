PS5: Sony Francia svela il tracking dei Trofei, poi rimuove ogni riferimento

Non solo il teardown di PS5, che ha messo a nudo la console di Sony svelandone i segreti della componentistica interna, oggi Sony ci ha anche offerto un'anteprima del nuovo sistema dei trofei PlayStation.

Il livello massimo passerà da 100 a 999, saranno introdotte nuove Icone e il sistema di calcolo sarà rivisto. Le novità, tuttavia, potrebbero non limitarsi a queste appena descritte, poiché sul PlayStation blog francese è stato menzionato anche un nuovo sistema di tracciamento dei trofei. Si tratta di una funzionalità in tutto e per tutto simile a quello già offerto su Xbox One, che permette di tracciare la progressione dei singoli trofei dei giochi PS5 compatibili, ad esempio indicando il numero di artefatti già collezionati o il numero di miglioramenti all'armatura già ottenuti.

Peccato che i riferimenti al nuovo sistema siano stati rimossi nel giro di pochi minuti! Come spesso accade, i giocatori sono stati più veloci di Sony e hanno catturato uno screenshot come prova (potete visionarlo in calce a questa notizia). Non conosciamo, in ogni caso, i motivi che hanno indotto la compagnia a fare dietrofront: forse non era ancora il momento di svelare la feature? Lo scopriremo nelle settimane che ci separano dal lancio di PS5, fissato per il 19 novembre.