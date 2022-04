PS5, Sony Giappone contro gli scalper: arriva un adesivo speciale

Nonostante sia trascorso oltre un anno dal debutto ufficiale di PlayStation 5 sul mercato internazionale, la console da gaming continua ad essere un bene difficile da acquistare.

La crisi dei semiconduttori, la pandemia e le difficoltà logistiche che hanno caratterizzato gli ultimi due anni circa hanno infatti eroso le capacità produttive delle aziende all'interno di moltissimi settori. Non ha fatto eccezione il comparto videoludico, con i nuovi hardware costantemente interessati da carenza delle scorte. Tra questi ultimi ha ovviamente presenziato anche PlayStation 5, sia nella versione Standard sia nella versione Digital.

In seguito alle difficoltà nella reperibilità di PS5, moltissimi speculatori hanno deciso di cimentarsi in pratiche di rivendita del prodotto a prezzo notevolmente maggiorato, principalmente sul mercato secondario online. Con le vendite di PS5 che consumano rapidamente ogni nuova fornitura, ora Sony Giappone cerca di arginare, almeno in parte, il fenomeno dello scalping. In particolare, Yahoo Japan riferisce dell'avvio di una campagna di distribuzione da parte dell'azienda di speciali adesivi ai retailer. Si tratta sostanzialmente di una sorta di sigillo d'acquisto, che i commercianti sono invitati ad infrangere al momento della transazione. In questo modo, dovrebbe diventare meno semplice vendere una PlayStation 5 come nuova da parte degli speculatori.



In attesa di capire se una simile pratica sarà adottata anche in Europa, Sony conferma di avere in cantiere altre acquisizioni, dopo quelle di Bungie, Bluepoint Games e Housemarque.