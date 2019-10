PS5: Sony illustra le nuove funzioni di condivisione dell'esperienza di gioco tra amici

Il resposabile dell'architettura hardware e software di PlayStation 5, Mark Cerny, approfitta della visibilità mediatica garantitagli dall'ormai celebre intervista concessa ai giornalisti di Wired per aprire una finestra sulle nuove funzionalità social di PS5 nella condivisione dell'esperienza di gioco tra amici.

Pur senza mostrare delle schermate dell'interfaccia che illustrino in maniera esaustiva le novità che ci attendono su PlayStation 5 sotto il profilo dell'esperienza multiplayer e delle funzionalità social di condivisione del gameplay tra amici, il progettista del colosso tecnologico giapponese spiega che tutti gli interventi compiuti contribuiranno a migliorare enormemente tali attività.

"Anche se sarà abbastanza veloce avviare i videogiochi su PS5, non vogliamo che gli utenti debbano lanciare un gioco, aprire la dashboard per vedere che fanno i suoi amici, ritornare al gioco e tornare a vedere cosa fanno", ha dichiarato a tal proposito Cerny prima di aggiungere che tale esperienza, sulla nuova PlayStation, sarà molto diversa: "i server dei giochi forniranno alla console dei set di attività a cui poter accedere in tempo reale insieme ai propri amici, mentre i titoli singleplayer forniranno delle informazioni su quali missioni avviare e quali ricompense ottenere decidendo di unirsi a una partita avviata da un proprio amico, e tutto questo sarà visibile in maniera diretta sull'interfaccia utente. Come giocatore, tuttò ciò mi permette di accedere istantaneamente a quello che mi piace e alle attività degli amici".

Per capire fino a che punto saprà spingersi Sony per rivoluzionare l'esperienza videoludica offerta ai propri utenti nella fruizione delle funzionalità social e di condivisione del gameplay tra amici, non ci resta che attendere la fine del prossimo anno per poter assistere all'uscita di PS5 a Natale 2020. Su queste pagine trovate degli approfondimenti sull'installazione selettiva dei giochi PS5 offerta dall'SSD next-gen e sul Ray Tracing di PlayStation 5.