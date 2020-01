PS5: Sony descrive le potenzialità del controller con la versione nextgen di GT Sport

Dopo aver spiegato perchè il logo di PS5 e troppo simile a quello di PS4, Jim Ryan di SIE è tornato a parlare della prossima generazione del Monolite Nero per descrivere le migliorie e le funzionalità inedite apportate dal controller DualShock 5 anche in giochi current-gen come GT Sport.

Nel corso dell'ultima intervista a Business Insider Japan, il presidente di Sony Interactive Entertainment ha infatti spiegato di aver giocato a Gran Turismo Sport con il controller PS5, descrivendo la sua prova come "un'esperienza completamente diversa".

Per il responsabile di SIE, il feeling restituito dal controller che, presumibilmente, prenderà il nome di DualShock 5 è stato incredibile e ha rappresentato un vero e proprio balzo tecnologico e ludico rispetto all'attuale controller di PlayStation 4. A suo dire, "tutto funziona come si deve" con il DualShock 4, ma dopo aver provato GT Sport con il controller di PS5 "non si può tornare indietro una volta sperimentati i dettagli della superficie stradale tramite il feedback aptico e i grilletti adattivi".

Entrando nello specifico delle sensazioni restituite dal pad di PS5, l'alto dirigente di Sony conclude che "guidando sul confine tra la pista asfaltata e lo sterrato, ho potuto sentire distintamente entrambe le superfici. Facendo la stessa cosa sul medesimo tracciato e in quel preciso punto della pista con un DualShock 4 su una PS4, quella sensazione è completamente scomparsa". Sin dalla seconda metà dello scorso anno, d'altronde, sappiamo che i progettisti Sony stanno utilizzando una versione nextgen di Gran Turismo Sport per testare il DualShock di PS5.