PS5: Sony sta informando i rivenditori su quante unità avranno a disposizione al lancio

Secondo quanto riportato da VGC, Sony avrebbe comunicato proprio in queste ore a diversi rivenditori europei il quantitativo di console PS5 e PS5 Digital Edition in arrivo per i preordini e per il day one.

Tra i primi ad aver ricevuto comunicazioni in merito troviamo GameStop Irlanda, la divisione locale del colosso del retail ha fatto sapere ai clienti di non poter evadare tutti i preordini di PS5 in tempo per il lancio, dunque alcuni riceveranno la console non prima del 2021. Lo stesso ha fatto ShopTo nel Regno Unito, anche in questo caso avvertendo tempestivamente i clienti dell'impossibilità di soddisfare al 100% la domanda "a causa di circostanze esterno che non è possibile controllare", con riferimento ovviamente alla decisione presa da Sony.

Non è chiaro se l'azienda giapponese abbia già esaurito in preordine le console disponibili per il lancio, se così fosse trovare una PS5 o PS5 Digital Edition nei negozi prima dell'inizio del prossimo anno potrebbe risultare impresa ardua. Non sappiamo se i rivenditori italiani abbiano già ricevuto tale comunicazione da Sony e di conseguenza se abbiano avvisato i clienti, fateci sapere se avete ricevuto una email in tal senso da Amazon, GameStop, Mediaworld, Unieuro, Euronics o altre catene e rivenditori indipendenti del nostro paese.