PS5: Sony investirà di più dal prossimo anno fiscale, in arrivo nuove acquisizioni?

Avendo diffuso di recente i numeri relativi all'ultimo trimestre del suo anno fiscale, Sony ha confermato il suo trend estremamente positivo sorretto dalle vendite da record di PlayStation 5, al netto dei problemi legati ai rifornimenti e al fatto che la console venga venduta in perdita.

Il colosso nipponico ha confermato nel suo report finanziario di aver incassato più di quanto previsto dalle sue stime, e che riutilizzerà il denaro "in eccesso" per effettuare nuovi investimenti nell'industria nell'intrattenimento.

A partire dal prossimo anno fiscale (che inizierà da aprile 2021), Sony intende "utilizzare il flusso di cassa operativo in eccesso proveniente dall'attuale anno fiscale come fonte di investimenti strategici per il futuro. Le opportunità di investimento, soprattutto nello spazio dell'intrattenimento, sono in costante aumento e durante il periodo del nostro prossimo piano a medio termine, che inizierà nel nuovo anno fiscale, miriamo a fare più investimenti per la crescita rispetto a quanto abbiamo fatto durante l'attuale piano".



Inutile specificare come il settore del gaming, specialmente con l'arrivo di PlayStation 5, stia diventando sempre più una fonte di guadagno e di successo per l'azienda nipponica. Lecito dunque pensare che parte di questi fondi aggiuntivi possano essere investiti per supportare ancor di più la piattaforma next-gen, magari tramite l'acquisizione di nuovi studi di sviluppo che possano unirsi alla famiglia di PlayStation Studios, tra cui già figurano software house di primo livello come Naughty Dog, Insomniac e Santa Monica.