PS5, Sony Japan anticipa un annuncio: riguarda la retrocompatibilità con PS1, PS2 e PS3?

A pochi giorni dalla sospetta apparizione di alcuni giochi PlayStation 3 sullo store di PlayStation 5, ecco giungere un un curioso messaggio da parte di Sony Japan che anticipa l'arrivo di un nuovo annuncio previsto per la giornata di domani.

I curatori del profilo Twitter di PlayStation Japan hanno confermato che domani, domenica 23 gennaio, sarà pubblicato, in featuring con il cantante e producer giapponese Kenshi Yonezu, un nuovo misterioso spot. La breve clip che accompagna il messaggio, a cui potete dare uno sguardo in calce, presenta gli iconici quattro simboli dei tasti del controller Dualshock e - ancor più interessante - cita i numeri "1, 2, 3" come le "parole d'ordine di PlayStation".

Naturalmente potrebbe trattarsi di una pura coincidenza, e l'annuncio potrebbe rivelarsi completamente slegato dalla retrocompatibilità di PlayStation 5. Tuttavia, il tempismo e gli apparenti indizi disseminati da Sony lasciano spazio alle speculazioni e alle speranze di chi vorrebbe rivivere i grandi classici PS1, PS2 e PS3 sull'ammiraglia di Sony. Naturalmente vi consigliamo di prendere quanto riportato con estrema cautela, nell'attesa di scoprire domani cosa ha in serbo la casa nipponica.

