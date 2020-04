In attesa di PS5, Sony Japan Studio fonda una nuova divisione esterna

Dalle pagine del sito ufficiale di Sony Interactive Entertainment Asia arriva l'annuncio ufficiale dell'apertura, da parte del colosso tecnologico giapponese, di una nuova divisione di Sony Japan Studio.

Il nuovo dipartimento della software house che ha contribuito a realizzare, tra gli altri, Gravity Rush 2, Bloodborne, la remaster di Shadow of the Colossus, The Last Guardian e Astro Bot Rescue Mission sarà istituita per offrire assistenza agli sviluppatori (soprattutto nipponici) che vorranno collaborare con Sony per realizzare i loro prossimi progetti su PS4 e PlayStation 5.

Con la creazione di questa nuova realtà legata ai SIE Japan Studio, questi ultimi andranno incontro a una riorganizzazione dei quadri dirigenziali che dovrebbero entrare in vigore proprio a partire da oggi, mercoledì 1 aprile 2020.

Per effetto di questa scelta, Kazuo Kato assumerà gli incarichi di Capo Sviluppatore delle divisioni Interni, Esterni e Creativi di Sony Japan Studio Internal/External Develpment Head, mentre a Naoaki Aoi sarà affidato il controllo del non meno importante Dipartimento di Finanza e Ammistrazione. Nel corso dei prossimi mesi scopriremo quali effetti produrrà questa decisione, specie in previsione dell'uscita di PS5 confermata per Natale 2020.