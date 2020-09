PS5: Sony lancia la collana 4K Movie Essentials con il logo della console in bella vista

Sony Pictures ha annunciato il lancio della collana 4K Movie Essentials, raccolte di film classici in Blu-Ray Ultra HD, la particolarità è che le confezioni di queste collection avranno impresso sulla copertina il logo di PlayStation 5.

Il primo titolo della selezione 4K Movie Essentials è Spider-Man Collection, cofanetto che include Spider-Man Homecoming, Spider-Man Far From Home e Spider-Man Un Nuovo Universo, disponibile dal 19 novembre in Europa al prezzo di 49.99 sterline, presumibilmente 49.99 euro in Europa.

La data non è casuale e coincide con la data di lancio di PS5 nel nostro continente, consideriamo inoltre che lo stesso giorno arriverà nei negozi anche Marvel's Spider-Man Miles Morales per PlayStation 5. La mossa di Sony sembra dunque piuttosto chiara, la compagnia vuole mettere bene in evidenza la natura "Home Entertainment" della nuova console, la quale ben si presta alla fruizione di contenuti video e Blu-Ray UHD.

Non sappiamo al momento quali altri film entreranno a far parte di questa collana, restiamo in attesa di eventuali chiarimenti da parte dell'editore. E voi cosa ne pensate di questa mossa?