PS5: Sony lavora su 12 GaaS, in crescita gli investimenti su nuove IP

Dall'anno fiscale 2019 ad oggi, Sony ha drasticamente aumentato le risorse dedicate allo sviluppo di GaaS e giochi live, l'obiettivo della compagnia è fare in modo che questi rappresentino il 60% del business PlayStation durante l'anno fiscale 2025.

I giochi live in sviluppo per PS5, Mobile e PC sono 12 e l'obiettivo è quello di creare giochi di vario genere che possano abbracciare un pubblico ampio, diversificando le proposte per coprire tutti i principali generi più richiesti dai consumatori.

Da notare come nell'anno fiscale 2019 il modello di business di Sony prevedesse l'88% di giochi tradizionali e il 12% di GaaS, nell'anno fiscale 2023 la quota dei Games as a Service passa al 55% contro i 45% dei giochi tradizionali mentre nell'anno fiscale 2025 l'obiettivo è quello di basare il proprio business per il 60% sui giochi live e per il 40% sui giochi tradizionali.

Sony inoltre intende diversificare il portfolio di IP PlayStation Studios con nuovi investimenti, per l'anno fiscale 2025 si punta ad avere un 50% della propria lineup composta da nuove IP e un 50% da marchi già esistenti. Nell'anno fiscale 2019 le nuove proprietà intellettuali di PlayStation rappresentavano il 20% dell'offerta, cifra che sale al 40% per l'anno fiscale 2023.