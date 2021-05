PS5 quando torna disponibile? Sony lavora per aumentare la produzione in estate

Un nuovo articolo di Wired ha gettato un po' di luce sul futuro della divisione PlayStation, che tra le altre cose ha in serbo ben 25 giochi per i suoi utenti, molti dei quali appartenenti a nuove IP.

L'incontro con la testata giornalistica ha anche permesso a Jim Ryan, il boss di PlayStation, di aggiornarci sulle azioni che Sony sta intraprendendo per risolvere la carenza delle scorte PS5, che nonostante le difficoltà di approvvigionamento è ugualmente riuscita a distribuire la bellezza di 7,8 milioni di unità in appena sei mesi. Il presidente ha assicurato che la compagnia "sta lavorando duramente per migliorare questa situazione", e che si aspetta "un aumento della produzione nel corso dell'estate e sicuramente anche durante la seconda parte dell'anno". Alla luce di ciò, Ryan "spera in un ritorno alla normalità, inteso come bilanciamento tra le scorte disponibili e la domanda, nel corso di tale periodo".

La carenza di PlayStation 5 non ha intaccato particolarmente le performance della console next-gen sul mercato, dal momento che sta vendendo più velocemente di PS4. Sony ha anche fatto notare che i primi acquirenti di PS5 hanno trascorso l'81% di tempo in più giocando rispetto agli early adopters di PS4 nei mesi a cavallo tra il 2013 e il 2014, e che è stato registrato un aumento dell'11% del numero di giochi venduti rispetto all'analogo periodo di lancio di PlayStation 4.