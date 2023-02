PS5: Sony lavora agli auricolari wireless e ad un headset da gaming, per Tom Henderson

Stando al noto insider Tom Henderson, Sony si trova al lavoro per espandere ulteriormente il ventaglio di accessori a disposizione dei possessori di PlayStation 5. Secondo le indiscrezioni, la casa nipponica si sta attualmente concentrando su un paio di auricolari ed un headset da gaming wireless.

Le fonti in contatto con Insider Gaming hanno affermato che Sony sta realizzando internamente degli auricolari e un nuovo headset, entrambi wireless, dedicati a PS5, con gli accessori previsti per la distribuzione verso la fine dell'anno fiscale 2023 (che va da aprile 2023 a marzo 2024).

Gli auricolari, denominati Project Nomad, avranno una durata della batteria approssimativa di circa 5 ore, quasi identica agli AirPods di Apple, ma leggermente inferiore alla durata della batteria di 6 ore delle WF-1000XM3 di Sony. Ovviamente, proprio come quasi tutti gli auricolari wireless sul mercato, il Nomad verrà fornito con una custodia di ricarica che può essere caricata tramite un cavo USB-C alla PlayStation 5. Questo stesso metodo di connessione verrà sfruttato per gli aggiornamenti aggiornamenti degli auricolari su PS5.

Oltre agli auricolari, le fonti hanno anche affermato che Sony sta sviluppando un nuovo headset wireless per PlayStation 5, noto internamente come Voyager, che dovrebbe arrivare sul mercato all'incirca nello stesso periodo di Project Nomad. L'headeset avrà funzionalità simili all'auricolare Inzone H7, ma il suo prezzo deve ancora essere determinato.

Come fa notare Henderson, ciò che rende particolarmente interessanti le finestre di lancio di entrambi i prodotti è che Sony sta - quantomeno secondo i rumor - sviluppando una nuova PlayStation 5 con un'unità disco rimovibile, che dovrebbe arrivare sugli scaffali a settembre 2023. Se entrambi i periodi di uscita in programma verranno rispettati, potrebbe significare che Sony sta pianificando un rilancio in grande stile per la console.

L'ammiraglia di Sony sta in ogni caso migliorando sempre più le sue performance sul mercato: negli USA, PS5 ha triplicato le sue vendite a gennaio rispetto al 2022.