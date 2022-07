PS5: Sony lavora ad una tecnologia per rendere compatibili vecchie periferiche come EyeToy

Mentre con un occhio guarda al futuro (è di stamane la notizia della presenza della )tecnologia Eye Tracking di Tobii in PlayStation VR", con l'altro guarda al passato: il 30 giugno Sony ha registrato un nuovo brevetto che punta a rendere le vecchie periferiche PlayStation compatibili con PS5.

Non è esattamente chiaro cosa voglia ottenere, né se lo applicherà mai realmente, ma Sony sta progettando una nuova tecnologia che punta ad emulare vecchie periferiche come EyeToy, PS Mouse, qualcosa identificato come "Legacy Card Reader" (che si tratti delle Memory Card) e persino PSP GO sulle console da gioco moderne. Il brevetto, denominato Systems and Methods For Converting A Legacy Code Into An Updated Code è esemplificato nel diagramma che potete consultare in calce a questa notizia.

Sony ha compiuto dei grandi progressi in materia di preservazione videoludica, un argomento di cui probabilmente non si parla mai abbastanza. Con il nuovo piano PlayStation Plus Premium ha messo a disposizione degli abbonati su PS4 e PS5 un ampio parco titoli risalenti alle generazioni PS1, PS2, PS3 e PSP. Con un sistema del genere compirebbe un ulteriore passo in avanti: i giocatori potrebbero idealmente riutilizzare il vecchio EyeToy nei giochi PS2 che lo supportavano, oppure accedere ai salvataggi ancora stipati sulle loro vecchie Memory Card. Uno scenario decisamente suggestivo, sebbene non vi siano al momento certezze sull'implementazione di questa tecnologia.