PS5, Sony ancora al lavoro sulla retrocompatibilità: ottimi progressi finora

La retrocompatibilità rappresenterà una delle caratteristiche distintive di PlayStation 5, ma durante l'evento di ieri non è stata in alcun modo menzionata. Con lo show "The Future of Gaming", Sony ha preferito concentrarsi sui giochi e sulla presentazione di PS5.

Qualche parola sull'argomento, in ogni caso, è stata condivisa da Jim Ryan durante una chiacchierata con il sito CNET. Il Presidente e CEO di Sony PlayStation non ha condiviso nuove informazioni di rilievo, ribadendo l'intenzione di voler rendere compatibile con PS5 più di 4.000 titoli del catalogo di PS4, ma ha aggiunto che tutto sta procedendo bene. "Abbiamo detto che PS5 è stata progettata per far girare i giochi di PS4. Siamo impegnati nel processo che coinvolge i publisher e gli sviluppatori, che stanno testando una libreria piuttosto esaustiva di oltre 4.000 giochi. Siamo felici dei progressi che abbiamo compiuto fino ad oggi". Maggiori dettagli verranno sicuramente condivisi nei prossimi mesi.

PlayStation 5, ricordiamo, verrà lanciata a fine 2020 in due versioni, una con lettore Blu-ray 4K e un'altra senza, denominata Digital Edition. Avete già dato un'occhiata alla linea di accessori ufficiali di PS5 e alla lista di tutti i giochi next-gen presentati fino ad ora?