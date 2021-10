PS5: Sony mantiene le previsioni di vendita ma le scorte sono ancora scarse

Sony ha venduto 13.4 milioni di console PS5 in tutto il mondo, 3.3 milioni nell'ultimo trimestre, la compagnia giapponese non ha cambiato le proprie previsioni di vendita e mantiene quindi l'obiettivo di distribuire 14.8 milioni di console entro il 31 marzo 2022.

L'obiettivo è ampiamente alla portata considerando le vendite sostenute di PS5 e PS5 Digital, tuttavia l'azienda mette in guardia sulla scarsità di scorte, sottolineando come numerosi fattori stiano interferendo con la produzione e la distribuzione. Il CFO di Sony tuttavia si dice fiducioso riguardo al futuro, al momento la società sta comunque lavorando duramente per soddisfare la domanda con le scorte che è possibile produrre e distribuire in questo particolare periodo storico.

Se PS5 vende bene, si segnala un calo nelle vendite hardware di PlayStation 4, nell'ultimo trimestre (dal primi luglio al 30 settembre) Sony ha distribuito solamente 200.000 console in tutto il mondo, non è un dato che deve stupire però dal momento che parliamo di una piattaforma ancora supportata ma arrivata alla fine del suo ciclo vitale dopo aver piazzato oltre 100 milioni di pezzi dal 2013 ad oggi. Lo sapevate? Il secondo trimestre dell'anno fiscale in corso è stato da record per Sony con la divisione PlayStation che registra il miglior Q2 di sempre.