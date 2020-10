PS5: Sony mette a nudo la console next-gen in un video teardown

In attesa che Sony mostri al pubblico la tanto attesa interfaccia utente di PlayStation 5, che si sta ormai facendo attendere da un bel po', il colosso giapponese ha letteralmente smontato in video la console per mostrare agli utenti ogni segreto legato a dissipazione, supporto alle espansioni di memoria e tanto altro.

Si inizia con la parte frontale, sulla quale troviamo una porta USB Type-C ad alta velocità con supporto al trasferimento veloce SuperSpeed (si parla di 10Gb al secondo) e una Type-A. Sul retro di PlayStation 5 troviamo invece due porte USB di tipo A con supporto a SuperSpeed, una porta ethernet, l'uscita video tramite HDMI e la porta per l'alimentazione. Per quello che riguarda la dissipazione del calore, la console butta fuori aria calda sia dalla parte frontale (dai fori situati ai lati della sezione di colore nero) che dal retro e non dovrebbero esserci quindi problemi nel posizionamento in verticale o in orizzontale.



A questo proposito, possiamo vedere nel filmato che lo stand va inserito in entrambi i casi e può essere montato e smontato tramite l'ausilio di un cacciavite che consente di fissare meglio la console alla base e renderla così più stabile. Nelle fasi successive del video possiamo apprezzare anche la ventola e lo slot di espansione della memoria interna con supporto agli SSD M.2 grazie ad una porta PCIe 4.0. Da notare infine una prima occhiata al sistema di raffreddamento del SoC basato sul metallo liquido, proprio alla fine del video notiamo l'enorme dissipatore già apparso in alcuni render in passato e che occupa buona parte dello spazio a disposizione. Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che proprio ieri è stata svelata un'altra feature del DualSense di PS5 legata al microfono.