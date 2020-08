PS5: Sony motiva la scelta dello slogan 'Il Gioco non ha Limiti'

Con l'inizio della campagna promozionale con la versione estesa dello spot TV mondiale di PS5, Eric Lempel di Sony ha raccontato la genesi e il motivo della scelta dello slogan ufficiale "Il Gioco non ha Limiti" come parte del marketing della console nextgen dell'azienda giapponese.

Nella medesima intervista a GamesIndustry.biz dove Lempel afferma che PS5 avrà la migliore line-up di sempre, il responsanbile della divisione marketing di Sony Interactive Entertainment affronta la questione legata allo slogan della futura console PlayStation e spiega che "abbiamo lavorato a lungo su questo, provando a pensare a quale tipo di frase avrebbe avuto maggiore risonanza a livello globale. Naturalmente, sin dal principio la nostra intenzione era quella di utilizzare questo slogan traducendolo in diverse lingue, ma quale doveva essere il sentimento che volevamo trasmettere e che avrebbe rappresentato appieno l'ambizione nutrita da PlayStation e la nostra linea di prodotti? Ecco come è nato lo slogan Play Has no Limits".

Per rimarcare il concetto, Lempel specifica che "riteniamo che tutto dipenda da ciò che facciamo come parte dell'universo PlayStation. Proviamo a spingerci sempre verso i confini - è uno dei principi fondanti del nostro marchio - e cerchiamo sempre di offrire esperienze nuove ed eccitanti agli appassionati, la frase di quello slogan serve a dimostrare che non smetteremo di farlo".

In una precedente intervista, Lempel ha voluto chiarire che Sony continuerà a supportare PS4 pur credendo fermamente nel "concetto di generazione" che porterà il colosso tecnologico nipponico a concentrare le proprie forze nello sviluppo di giochi fruibili esclusivamente su PlayStation 5.