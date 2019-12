PS5: Sony non ha ancora deciso il logo? Lo suggerisce il trailer di annuncio di Godfall

Nel corso dei The Game Awards 2019 è stato mostrato il video di annuncio di Godfall, il primo gioco PS5. Nel darci questa importante notizia, però, gli autori di Counterplay non hanno utilizzato alcun tipo di logo che rimandi l'utente alla prossima generazione di console Sony, sollevando così i dubbi della community.

Dalle pagine dei social e dei principali forum videoludici come Reddit e ResetEra, ma anche tra gli addetti al settore come i curatori del portale di PushSquare, sono in molti a sottolineare questa insolita assenza di riferimenti grafici al logo di PS5.

Dei tanti brevetti su PlayStation 5 trapelati in rete in questi mesi, in effetti, non ce n'è ancora nessuno che possa fornirci degli indizi e delle indicazioni anche parziali sul font, sul design e sui caratteri stilizzati che utilizzerà il colosso tecnologico giapponese per rappresentare il logo di PS5. Dalla vasta community di appassionati di console Sony, quindi, cominciano a moltiplicarsi le voci di chi ritiene che l'azienda nipponica sia ancora alla ricerca del logo definitivo della piattaforma next-gen, da qui la sua assenza nelle schermate finali del reveal trailer di Godfall ammirato ai TGA losangelini. Anche sul sito ufficiale dell'action sci-fi di Counterplay non viene riportato alcun logo che rimandi esplicitamente alla nuova PlayStation.

E voi, cosa ne pensate al riguardo? Credete che Sony stia solo aspettando il momento giusto per mostrare il logo di PS5 (magari in coincidenza dell'evento che svelerà, finalmente, il design finale della console nextgen) o ritenete che il video di Godfall debba essere considerato come un "campanello d'allarme"?