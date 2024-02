PS5: Sony non ha in programma nessun gioco di grandi IP esistenti fino ad aprile 2025

Il CFO di Sony ha rivelato di aspettarsi vendite hardware e software PS5 in calo per il prossimo anno fiscale e questo anche a causa della mancanza di nuove pubblicazioni di grandi franchise PlayStation Studios già esistenti.

Sony utilizza il termine "any new major existing franchise titles" facendo quindi capire che nessun grande gioco di serie come God of War, Marvel's Spider-Man, The Last of Us e altri franchise famosi di PlayStation Studios arriverà tra il primo aprile 2024 e il 31 marzo 2025.

Questo vuol dire che per tutto il prossimo anno fiscale, Sony si affiderà a nuove IP PlayStation Studios e giochi terze parti. Hiroki Totoki ribadisce come Sony sia impegnata nello sviluppo di giochi live e di titoli di alta qualità, la produzioni di "grandi progetti" continua ma non ci sono piani per pubblicare giochi come di serie come God of War, The Last of Us e Marvel's Spider-Man a stretto giro.

E' pur vero che per il periodo indicato ci sono alcune uscite PlayStation Studios già confermate come Until Dawn Remake, ma è probabile che il CFO si riferisca a solamente nuovi giochi e non a riedizioni, remake o collection di titoli già esistenti o che comunque non siano considerati "Major Franchise" dal publisher. Non ci resta dunque che aspettare che Sony faccia chiarezza sulla lineup software first party prevista per il prossimo anno fiscale.