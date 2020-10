PS5: Sony non vuole venderla nei negozi tradizionali a causa del Coronavirus?

Arrivano dei report piuttosto preoccupanti dalla Norvegia: stando a quanto riferito dal sito locale Gamer.no, Sony starebbe chiedendo ai rivenditori del paese scandinavo di non vendere le future PS5 che verranno messe a disposizione nei negozi tradizionali, e di affidarsi fino alla fine del 2020 esclusivamente alle spedizioni online o al pickup in-store.

Sony avrebbe persino avvertito rivenditori che, se non rispetteranno le disposizioni, potrebbero essere puniti in futuro con l'invio di un minor quantitativo di PlayStation 5 nei loro magazzini in futuro. Sebbene questo report sia tutt'altro che confermato in via ufficiale, oltre che legato al solo mercato norvegese, alcune voci di corridoio suggeriscono che possa trattarsi di una disposizione valida in tutta Europa.

Le motivazioni che si celerebbero dietro la mossa di Sony sono piuttosto chiare: il colosso nipponico vorrebbe evitare che le inevitabili code dinanzi ai negozi vengano associate alla pandemia in corso, e utilizzate dagli organi di informazione come esempi di assembramenti nei quali il virus si propaga più facilmente.

Ribadiamo che il report non è ancora stato confermato in via ufficiale, e che quindi la sua veridicità è tutt'altro che certa. Si tratta in ogni caso di uno scenario preoccupante per i giocatori, poiché PlayStation 5 è diventata irreperibile in rete, e sono in tanti a sperare di accaparrarsene una recandosi il giorno di lancio nei negozi tradizionali. Voi siete riusciti a preordinarla in rete? Intanto, quest'oggi PS5 è finalmente arrivate nella nostra redazione!