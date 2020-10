PS5: Sony parla della retrocompatibilità dei giochi PS Plus e PS Now

Nel corso della serata Sony ha finalmente svelato al pubblico qualche dettaglio in più su quello che riguarda la retrocompatibiltà di PlayStation 5 con i prodotti legati agli abbonamenti come PS Plus e PS Now.

Ecco di seguito quanto dichiarato sul PlayStation Blog italiano:

"Tutti i giochi per PlayStation 4 retrocompatibili inclusi in PlayStation Plus o PlayStation Now potranno essere riprodotti su PlayStation 5."

Questo significa che tutti i giochi che avete riscattato negli anni grazie ad un abbonamento al Plus potranno essere scaricati e giocati senza alcun tipo di limitazione anche sulla console di prossima generazione, a patto però di avere un abbonamento attivo al servizio. Discorso simile vale per il Now, visto che tutti i giochi PS4 del catalogo possono essere scaricati su PS5 e anche il gioco in streaming è abilitato su entrambe le console. Va inoltre precisato che grazie al Game Boost potrete giocare titoli della vostra collezione PS Plus approfittando dei tempi di caricamento velocizzati grazie all'SSD e, in alcuni casi, anche di framerate e risoluzione migliorati.

Sapevate che The Last of Us Parte 2 e tutti gli altri giochi PlayStation 4 di Naughty Dog funzioneranno anche su PlayStation 5?