PS5: Sony parla di specifiche tecniche, streaming, cloud e obiettivi per il futuro

Il giornalista Takashi Mochizuki del Wall Street Journal è ospite dell'evento Sony IR Day 2019 che si sta tenendo in queste ore a Tokyo, la compagnia giapponese ha approfittato di questa giornata per svelare alcuni dettagli su PlayStation 5 e fissare gli obiettivi per il futuro.

Le due parole chiave per il futuro di PlayStation sono (testuali parole) "Immersive" e "Seamless": per quanto riguarda l'immersione, Sony sta lavorando per ridurre i tempi di caricamento grazie al disco SSD, come dimostra anche il video di Spider-Man per PS5 diffuso proprio in occasione dell'IR Day. Sony continuerà ad esplorare anche la strada dello streaming e del Cloud (per il quale è stato stretto un accordo con Microsoft) grazie a Remote Play e PlayStation Now, servizi attivi anche su PlayStation 5. La compagnia continuerà a portare avanti lo slogan "The Best Place to Play".

A queste parole si aggiungono quelle di Jim Ryan, CEO di Sony Interactive Entertainment, il quale conferma che l'obiettivo di Sony per la Next-Gen è quello di offrire esperienze ancora più immersive grazie ad un hardware dotato di una nuova CPU, GPU, supporto SSD, retrocompatibilità, Ray-Tracing, supporto 8K e audio 3D. Jim Ryan non ha invece risposto a domande su data di uscita, prezzo, giochi e user experience con PS5.

Confermato il modello di business "misto" per il software con Blu-Ray, Download e Streaming, inoltre Sony sta lavorando per espandere ulteriormente il supporto terze parti e migliorare i rapporti con i publisher esterni.