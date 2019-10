PS5: Sony parla dello sviluppo della console e del prezzo di lancio

A margine di una recente riunione di Sony con gli investitori e gli analisti, il chief financial officer Hiroki Totoki ha parlato di alcuni argomenti riguardanti PS5. Totoki si è concentrato principalmente sullo sviluppo della console e sul suo prezzo di lancio, quest'ultima una caratteristica che interessa ovviamente molto ai giocatori.

"Far uscire PS5 nella stagione natalizia 2020 è il passo più importante nello svilippo della piattaforma", ha detto Totoki, che poi ha aggiunto che i lavori su PS5 stanno procedendo secondo i piani, e che Sony è ottimista anche sullo sviluppo dei giochi da parte dei suoi partner. "Ci aspettiamo di offrire esperienze di gameplay molto accattivanti, come siamo sicuri che vorrebbero gli attuali utenti di PS4 e i potenziali nuovi acquirenti".

Per quanto riguarda il prezzo di lancio, Totoki non si è voluto sbottonare più di tanto, ma ha dichiarato che l'azienda sta analizzando i costi per capire quale potrebbe essere il prezzo più favorevolmente accettato dal mercato.

Infine si è parlato dell'acquisizione di Insomniac Games, che stando alle parole di Totoki, contribuirà ad incrementare ulteriormente il patrimonio di titoli first party di Sony, e aggiungendo una postilla molto interessante, che suggerirebbe che Sony possa avere in programma in futuro diverse acquisizioni.

Che ne pensate delle sue parole? Quale pensate sarà il prezzo di lancio di PS5? Per approfondire sulla console, date un'occhiata al nostro ultimo speciale su PlayStation 5.

Nel frattempo, Sony ha registrato i marchi da PS6 a PS10, dimostrando di voler dare continuità al marchio.