PS5: Sony presenta calendario dei meeting finanziari, novità in prossimità degli eventi?

Nonostante il mese di marzo sia stato testimone dell'improvvisa diffusione di nuovi dettagli su quello che sarà l'hardware di PlayStation 5, sono ancora molteplici gli aspetti sui quali il pubblico è desideroso di apprendere maggiori informazioni.

Tra questi figura ad esempio il design di PS5, il prezzo di lancio, la data di approdo della console next-gen sul mercato videoludico, il catalogo di titoli che ne accompagneranno l'esordio. Al momento, non è chiaro quando saranno fornite queste informazioni, ma l'attenta community di ResetEra ha portato all'attenzione del pubblico l'annuncio da parte di Sony del calendario degli incontri con gli investitori previsti per i prossimi mesi. Di seguito, vi riportiamo dunque i dettagli disponibili in merito:

Presentazione guadagni anno fiscale 2019 : 3 maggio (via streaming);

: 3 maggio (via streaming); Corporate Strategy Meeting : 19 maggio (via streaming);

: 19 maggio (via streaming); Presentazione guadagni primo trimestre anno fiscale 2020 : 4 agosto;

: 4 agosto; ESG & Technology Briefing : 10 settembre;

: 10 settembre; Presentazione guadagni secondo trimestre anno fiscale 2020: 28 ottobre;

Evidentemente, la natura di questi eventi è strettamente finanziaria, dunque difficilmente potrebbero diventare sede di diffusione di nuove informazioni su PlayStation 5. Tuttavia, la loro collocazione temporale potrebbe rappresentare uncon cui Sony ha intenzione di alzare definitivamente il sipario su PlayStation 5. Particolarmente interessante, in questo senso, potrebbe risultare il Corporate Strategy Meeting, incontro di più ampio respiro rispetto agli altri elencati a calendario.Al momento, ovviamente, abbiamo a disposizione solo ipotesi e supposizioni: cosa ne pensate? In attesa di eventuali ulteriori dettagli, sulle pagine di Everyeye trovate tutti i dettagli sul DualSense , il nuovo pad PlayStation destinato a PS5.