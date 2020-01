PS5: Sony svela il logo ufficiale di PlayStation 5 e conferma il Ray-Tracing hardware

Jim Ryan, Presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment, è salito sul palco del CES 2020 del Las Vegas Convention Center per mostrare il logo ufficiale di PlayStation 5 e delineare le caratteristiche tecniche principali della console di prossima generazione.

Le aspettative di coloro che speravano di scoprire l'aspetto di PlayStation 5 e informazioni più importanti - come prezzo e data d'uscita sono state disattese - ma quantomeno è stato compiuto un altro (piccolo) passo verso il reveal completo della console. Il logo ufficiale, come potete vedere nell'anteprima di questa notizia, è stato realizzato nel segno della continuità, essendo perfettamente in linea con quello che caratterizza PlayStation 4.

Dopodiché, il presidente e CEO ha riassunto le caratteristiche tecniche principali della console, ribadendo ciò che già conoscevamo - audio 3D, feedback aptico e trigger adattivi per il DualShock 5, SSD ad alta velocità e lettore Blu-Ray 4K - e confermando il supporto hardware al Ray-Tracing. Jim Ryan, infine, ha salutato il pubblico confermando l'impegno di Sony nel realizzare i migliori contenuti possibili per i suoi videogiocatori e affermando che maggiori dettagli sulla console verranno rivelati nei prossimi mesi.