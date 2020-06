PS5: Sony presenterà nuove esclusive nel mese di agosto? Jez Corden smentisce - Aggiornata

Jez Corden di Windows Central ha rivelato nel corso del podcast The Xbox Two che Sony ha in programma di svelare nuove esclusive PlayStation 5 durante il mese di agosto, non è chiaro però se con uno speciale evento (ipotesi più probabile) oppure con annunci singoli.

Corden specifica subito come non si tratti di esclusive PS5 sviluppate dagli studi interni bensì dalle terze parti, in maniera simile a quanto avvenuto con Deathloop e Ghostwire Tokyo di Bethesda, entrambi disponibili in esclusiva console solo su PS5.

Jez Corden è una figura molto vicina alla casa di Redmond ma non per questo l'indiscrezione deve essere bocciata, anzi, di fatto parliamo di un insider con un track record invidiabile e che fino ad oggi si è esposto solamente in caso di notizie certe e verificate. A questo punto è facile ipotizzare come lo voci su un nuovo State of Play ad agosto siano vere, sarà questa l'occasione giusta per annunciare le prossime esclusive PlayStation 5? Tutto tace da parte di Sony, la quale si è limitata più volte a ribadire che ulteriori dettagli su PS5 e la lineup software arriveranno durante l'estate.

Tra i giochi che ovviamente saltano subito alla mente troviamo il tanto rumoreggiato Silent Hill per PS5 e chi ipotizza addirittura Final Fantasy 16, titolo che secondo molti insider avremmo dovuto vedere durante l'evento di metà giugno.



Aggiornamento - Corden ha chiarito con un Twitter che quanto dichiarato nel podcast è solamente frutto di una sua speculazione, smentendo la presenza di rumor o leak a riguardo.