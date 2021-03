PS5: Sony invita a giocare con gli amici in locale col nuovo spot della console next-gen

Sebbene il multiplayer locale abbia perso la grande importanza che ricopriva un tempo nel mondo videoludico, Sony ha deciso di promuovere il gaming in compagnia di amici e parenti su PlayStation 5 con il nuovo spot promozionale della console next-gen.

Il filmato, che come di consueto trovate in cima alla notizia, pone l'accento sulle esperienze multiplayer di nuova generazione, offerte da titoli come NBA 2K21, FIFA 21, DiRT 5, Sackboy A Big Adventure, Overcooked: All You Can Eat Edition, e Call of Duty Black Ops Cold War. La casa giapponese ha colto l'occasione per tornare ad esaltare le caratteristiche uniche del controller DualSense di PS5, che con i suoi trigger adattivi e il feedback aptico rende più tangibile che mai un tackle deciso in FIFA 21 o l'attrito a cui è soggetta un'auto che derapa sullo sterrato in DiRT 5.

Sicuramente il periodo di lockdown in cui siamo tutt'oggi costretti a vivere ha fatto sì che alcune famiglie riscoprissero il valore perduto del multiplayer locale. D'altro canto c'è però da dire che il distanziamento sociale rende particolarmente difficile vedersi tra amici per riuscire a spendere del tempo insieme giocando su PS5.

Un altro problema che potrebbe impedire agli utenti di godersi le esperienze multigiocatore sulla console Sony è, banalmente, la carenza di scorte che sta inficiando le performance commerciali della console next-gen. A seguito di un modesto restock che sta prendendo piede in diversi paesi, ben 55.000 utenti si sono riversati sul sito di un rivenditore inglese nel disperato tentativo di riuscire finalmente ad aggiudicarsi la propria console. Gli ultimi dati di vendita, nel frattempo, ci dicono che PS5 ha venduto più di Xbox Series X|S nel 2022 in UK.