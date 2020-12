PS5: Sony ha pubblicato i driver ufficiali del DualSense su Linux

I giocatori Linux hanno ricevuto un bel regalo di Natale da parte di Sony: il colosso giapponese ha appena messo a disposizione dei nuovi driver HID con il supporto al DualSense di PS5, oltre che ad altri hardware PlayStation.

Grazie ai nuovi kernel driver, adesso il DualSense può interfacciarsi con Linux sia tramite cavo, sia via connessione Bluetooth. Sono supportate funzioni come i led, i sensori di movimento, il touchpad, l'indicatore dello stato della batteria e la vibrazione. Non sono al momento contemplate, invece, le funzionalità distintive del controller, ossia il feedback aptico e i grilletti adattivi, poiché "richiedono un gran quantitativo di dati complessi dal punto di vista strutturale". Si tratta, d'altro canto, di caratteristiche esclusive dei giochi sviluppati appositamente per PlayStation 5, che mancano anche su PC e Steam, che pure si è recentemente aggiornato per supportare il DualSense.

Fa piacere vedere Sony al lavoro per espandere le compatibilità del suo controller. Allo stesso modo, è ironico sapere che il DualSense non è compatibile con PlayStation 4, mentre con Android, iOS, PS3, il già citato PC e persino Nintendo Switch (con un semplice adattatore) sì.