PS5: Sony punta a giochi horror più immersivi e dinamici? Indizi dal nuovo brevetto

Durante la generazione videoludica appena passata abbiamo assistito al proliferare di numerose produzioni horror che hanno saputo dare nuove linfa vitale al genere. Chissà che le cose non prendano una piega ancor più interessante durante la next-gen, specialmente se consideriamo ciò a cui sta lavorando Sony dietro le quinte.

Come segnalato dalla redazione di Game Rant, Sony ha recentemente registrato un nuovo brevetto con cui la compagnia nipponica sembra intenzionata a rendere i propri giochi ancora più immersivi e dinamici. L'intenzione principale è quella di realizzare ambienti interattivi e personaggi in grado di adattarsi alle emozioni provate dall'utente, un aspetto che potrebbe rivelarsi cruciale specialmente nel genere horror.

Riferendosi ai titoli moderni, il brevetto afferma che, affinché il giocatore influisca sul mondo circostante, è necessario eseguire input specifici come la pressione di un pulsante; al contrario il gioco costringe ad assistere ad una sequenza scriptata su cui si un controllo nullo o estremamente parziale.

Sony sta cercando di risolvere questo problema con una tecnologia in grado di rilevare le reazioni dei giocatori tramite l'osservazione delle espressioni facciali, la voce, i gesti e persino il battito cardiaco. Una volta ottenuti i dati, il gioco sarà in grado autonomamente di riadattare le proprie dinamiche di gameplay, rendendo più o meno intensa l'azione di gioco in base alle sensazioni provate dall'utente. Tutto questo sembra davvero avere il potenziale per incidere in particolar modo sui titoli horror, ma naturalmente potrebbe essere impiegato nei più disparati generi videoludici.



In attesa di scoprire se il brevetto porterà ad un'effettiva implementazione della tecnologia, Sony ha assicurato di avere idee fantastiche per i prossimi aggiornamenti di PS5. La console continua nel frattempo a vendere e a registrare record storici in UK.