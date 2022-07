PS5, Sony punta ad intensificare la produzione: più scorte dal prossimo autunno

Dall'ultimo report finanziario di Sony emergono luci ed ombre sulla divisione PlayStation: se è vero che i profitti sono in calo del 37%, c'è anche da evidenziare come PS5 abbia superato le 21 milioni di unità distribuite, confermando dunque una crescita regolare con il passare dei mesi.

Dati positivi nonostante l'ormai ben nota crisi dei semiconduttori che comporta ancora adesso una distribuzione limitata della console next-gen del colosso nipponico, che tuttavia promette importanti novità in tal senso. Nel corso di una sessione di Q&A con gli investitori, il chief financial officer Hiroki Totoki ha infatti confermato che Sony punta ad intensificare la produzione di PS5 già a partire dal prossimo autunno, in modo tale da farsi trovare pronta per le prossime festività natalizie.

Totoki sottolinea che la domanda per PS5 continua a mantenersi costante, motivo per cui la compagnia punta a massimizzare la distribuzione nei prossimi mesi in modo così da venire incontro alle esigenze dei consumatori. Il CFO aggiunge inoltre che, con gli effetti della pandemia di COVID-19 ormai in gran parte assorbiti, le fabbriche stanno tornando a lavorare a pieno regime e, di conseguenza, semiconduttori e componenti essenziali per la produzione hardware iniziano ad essere reperibili più facilmente rispetto agli scorsi mesi.

Infine, Totoki rivela che Sony vuole cavalcare l'onda dei titoli non solo first-party (ricordiamo ad esempio che God of War Ragnarok esce il 9 novembre 2022, a ridosso delle festività natalizie) ma anche third-party, motivo per cui una maggiore reperibilità di PS5 sul mercato può dare una grossa spinta commerciale a tutto il brand PlayStation attirando più facilmente le attenzioni dei consumatori.

Anche per tale ragione, pertanto, Sony non ha rivisto al ribasso le sue stime di vendita relative a PS5 per l'attuale anno fiscale: la compagnia punta a vendere almeno 18 milioni di console entro marzo 2023, portando così il totale della piattaforma next-gen a 37,3 milioni.