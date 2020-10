PS5: Sony vuole vendere più di 100 milioni di console, ancora una volta

Hanno parecchi motivi per festeggiare negli uffici della divisione PlayStation: 113,8 milioni per l'esattezza, tante quante le PS4 vendute dal 2013 ad oggi. Una nuova generazione e alle porte però, ed è già tempo di pensare al futuro.

Durante la riunione con gli azionisti tenutasi la scorsa notte, che ha visto Sony snocciolare i risultati finanziari dell'ultimo trimestre fiscale (cresciuti dell'11% rispetto a quello precedente), il colosso nipponico ha speso qualche parola anche per PlayStation 5, destinata a dare il via ad una nuova generazione di console il prossimo 12 novembre negli Stati Uniti d'America, e il 19 novembre in Italia.

I preordini di PS5 stanno andando a gonfie vele: in 12 ore sono state superate le prenotazioni che PlayStation 4 ricevette in 12 settimane. La richiesta è così alta che Jim Ryan ha avvertito che al lancio potrebbero non esserci abbastanza PS5 per tutti. Sony si aspetta di distribuire almeno 7 milioni di PS5 entro la fine dell'anno fiscale in corso (marzo 2021) e almeno 100 milioni di consolo entro la fine del suo ciclo vitale, un risultato che la farebbe diventare la quarta console della storia di PlayStation a superare tale obiettivo (l'unica a non avercela fatta è stata PS3).

Hiroki Totoki, Chief Financial Officer di Sony, si è mostrato piuttosto ottimista al riguardo. "Lanceremo PlayStation 5 nelle miglioro condizioni di sempre", ha affermato, mentre lodava la line-up di lancio - che comprende due esclusive di alto livello come Demon's Souls e Marvel's Spider-Man Miles Morale - e facendo notare che questo è stato uno degli anni più difficili di sempre, a causa della pandemia.