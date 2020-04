PS5: Sony punta all'uscita in contemporanea per tutti i paesi

Sono ancora numerosi i questi da parte dell'utenza su PlayStation 5 e, sebbene l'attenzione dei giocatori sia concentrata tutta sull'aspetto della console ancora da svelare, sono in tanti a chiedersi quali saranno data d'uscita e prezzo.

Stando a quanto scritto in un recente articolo di Bloomberg, sono diversi i dipendenti dell'azienda ad aver riportato le parole di Jim Ryan, il CEO di Sony Interactive Entertainment, circa la volontà di far debuttare contemporaneamente in tutto il mondo la console, strategia in netto contrasto con quanto visto con le passate generazioni di console Sony. PS4, ad esempio, ha fatto il proprio debutto in territorio americano e solo due settimane dopo è giunta in Europa, per poi approdare in oriente dopo svariati mesi.

Ecco di seguito un piccolo estratto dell'articolo di Bloomberg nel quale si fa riferimento alla strategia che Jim Ryan vuole mettere in pratica:

"Il boss di PlayStation, Jim Ryan, sta facendo pressioni per fare in modo che il lancio della macchina avvenga in maniera simultanea in tutto il mondo secondo la testimonianza di alcune persone facenti parte della catena di produzione".

Una simile ipotesi, unita alla diffusione del Coronavirus in tutto il mondo, potrebbe causare ulteriori problemi con l'arrivo del prodotto nei negozi al day one. Si è già parlato in passato di come le scorte di PlayStation 5 al day one potrebbero essere scarse e con la necessità di distribuire la macchina in ogni singolo paese potrebbe sensibilmente amplificarsi questa problematica.