PS5: Sony ha raddoppiato la produzione secondo un report di Nikkei e Bloomberg

Secondo un report diffuso dal Nikkei, Sony Interactive Entertainment avrebbe aumentato l'ordine di produzione di PlayStation 5, passando da sei a nove milioni di unità da produrre entro la fine del 2020.

Lo scorso mese di aprile Bloomberg aveva parlato di una produzione compresa tra i cinque ed i sei milioni di pezzi entro marzo 2021, una cifra non altissima per soddisfare la domanda iniziale, ma spingersi oltre era difficile a causa dell'emergenza Coronavirus che ha bloccato per mesi le fabbriche asiatiche. Adesso la situazione sembra cambiata e sempre Bloomberg conferma di fatto i dati diffusi dal Nikkei, affermando che "Sony è ora intenzionata a produrre fino a dieci milioni di unità entro la fine del 2020."

A quanto pare il colosso giapponese sta lavorando duramente per evitare mancanza di scorte nel periodo natalizio, così da avere un buon numero di unità sufficienti per rifornire i negozi di tutto il mondo al lancio e nel periodo immediatamente successivo. La produzione di PS5 dovrebbe essere iniziata a giugno e continuerà per tutta l'estate e parte dell'autunno, al momento la console è priva di una data di lancio ma come sappiamo PlayStation 5 sarà disponibile in tempo per Natale, con arrivo idealmente fissato per il mese di novembre.