PS5: Sony registra un nuovo brevetto per i messaggi in-game stile Dark Souls

ScrubWiki ha scoperto un nuovo brevetto di Sony su PlayStation 5 (depositato nel 2020 ma scoperto solamente in queste ore) legato alla messaggistica in-game con l'obiettivo di aumentare il coinvolgimento dei giocatori.

L'obiettivo di questo sistema di tag in-game è quello di "aumentare la dimensione e migliorare la partecipazione della community nei giochi in singolo e multigiocatore", ma come funziona esattamente questo sistema?

Un'immagine mostra chiaramente alcuni suggerimenti (sotto forma di nuvoletta posizionata nell'angolo in alto a destra) in Killzone, il brevetto di Sony permetterebbe di comunicare non solo tramite testo ma anche con immaginii e clip audio, di fatto si tratterebbe di una versione aggiornata del sistema di messaggi già utilizzato da FromSoftware in Dark Souls.

Al momento non ci sono altri dettagli e non è detto che il brevetto in questione sia destinato a diventare realtà, certo è che Sony sembra voler dare molto spazio alla comunicazione tra i giocatori ed ai contenuti generati dagli utenti, PlayStation 5 potrebbe quindi presto aggiornarsi con nuove funzionalità pensate proprio per migliorare questi aspetti e rendere l'utilizzo di PS5 ancora più piacevole ed immediato, sopratutto per coloro che giocano in compagnia dei propri amici e sono molto attivi in clan e gruppi.