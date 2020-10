PS5: Sony registra il Soho Engine, The Getaway sta per tornare?

A far sognare i fan di PlayStation 5 nel corso del pomeriggio di oggi ci ha pensato un breve tweet di Gematsu, che segnala la comparsa di un interessante marchio intitolato "Soho Engine" e legato alla divisione europea di Sony.

Analizzando infatti la pagina ufficiale di questo marchio possiamo infatti scoprire che è stato registrato a nome di Sony Interactive Entertainment Europe Limited ed è legato alla sede di Londra. Stando alle prime ipotesi dei fan, potrebbe trattarsi proprio del motore grafico in sviluppo presso l'ex Team Soho, software house del colosso giapponese con sede nella capitale inglese e che dal 2004 ha cambiato nome in SCE London Studio. Per chi non lo sapesse, questo team di sviluppo ha dato i natali a numerose esclusive PlayStation, tra le quali troviamo anche gli apprezzati capitoli di The Geaway (incluso lo spin-off per PlayStation Portable chiamato Gangs of London). Non è quindi da escludere che Sony stia sviluppando un nuovo motore grafico di prossima generazione le cui potenzialità verranno messe in mostra con un 'esclusiva di peso, magari proprio con un reboot di The Getaway.

Nel frattempo vi ricordiamo che PlayStation 5 è arrivata nelle redazioni delle principali testate internazionali e nei prossimi giorni scopriremo di più sui giochi di lancio, sulla retrocompatibilità e sul DualSense.