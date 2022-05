PS5: Sony ha registrato un nuovo modello della console in Giappone

Come riportato da Video Game Chronicles, sembra che Sony Interactive Entertainment abbia registrato in Giappone un nuovo modello di console PlayStation 5.

Ad aprile, l'azienda ha ricevuto la certificazione di progettazione per quello che sembra essere un nuovo modello della serie "CFI-1200" dotato di apparecchiature radio aggiornate per PlayStation 5. Il prodotto ha ottenuto la certificazione di progettazione dal Ministero degli Affari Interni e delle Comunicazioni giapponese, che garantisce che le apparecchiature di comunicazione radio e wireless siano conformi a determinati standard tecnici. L'hardware di lancio PS5 utilizza uno schema di numerazione del modello CFI-1XXX, mentre l'hardware rivisto distribuito nel 2021 utilizza uno schema CFI-11XX.

In un report di Digitems risalente a maggio dello scorso anno si era parlato di un redesign di PS5 con CPU da 6NM semi-customizzate prodotte da AMD, un modo per contrastare lo shortage dei componenti elettronici utili alla produzione della console. Al momento non sembrano esserci riferimenti a questo cambiamento nel nuovo modello, ma Sony ha specificato di voler distribuire il 50% di PS5 in più rispetto all'anno fiscale appena terminato.



Esattamente come nel caso della rivisitazione del 2021, anche in questo caso dovrebbe inoltre trattarsi di un cambiamento esclusivamente componentistico, e non estetico. Intanto PS5 si è aggiornata al firmware 22.01-05.10.00.