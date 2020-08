PS5, Sony ribadisce che il lancio avverrà nel 2020: 'sarà magico'

A differenza di Microsoft, che quantomeno ha indicato il mese di lancio di Xbox Series X (novembre), Sony non si è ancora sbilanciata su PlayStation 5, facendo così preoccupare tutti i giocatori in un periodo caratterizzato da numerosi rinvii.

Potete dormire sonni tranquilli: nel corso di un'intervista concessa a GamesIndustry.biz, il Senior Vice President del reparto marketing Eric Lempel ha ribadito ancora una volta che PlayStation 5 arriverà nei negozi quest'anno, aggiungendo inoltre che il lancio sarà un evento magico: "La lanceremo quest'anno, e io e il mio team ci assicureremo che il lancio abbia tutta la magia e l'eccitazione che hanno contraddistinto l'arrivo delle altre console in passato. Ci stiamo impegnando per fare questo. È più difficile che mai, ma i nostri giocatori si aspettano molto da noi".

La dichiarazione è arrivata poco dopo la pubblicazione del primo spot TV di PlayStation 5 e la promessa che nel giro di poche settimane verranno condivise nuove informazioni su PS5. Per l'occasione, Sony ha anche descritto il funzionamento del DualSense in giochi come Marvel's Spider-Man Miles Morales, Gran Turismo 7 e Demon's Souls.