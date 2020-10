PS5: Sony ci ricorda che manca solo un mese all'uscita

Solo qualche minuto fa i canali social ufficiali di Sony PlayStation si sono aggiornati con un nuovo post che ricorda a tutti i follower che manca ormai un mese esatto all'arrivo sugli scaffali di PlayStation 5.

Sebbene infatti la console di prossima generazione Sony arriverà in America a partire dal prossimo 12 novembre 2020, i giocatori italiani ed europei dovranno attendere una settimana aggiuntiva per mettere le mani sulla macchina da gioco e testare personalmente le esclusive di lancio e la nuova interfaccia utente di PlayStation 5. Vi ricordiamo infatti che in Italia PS5 sarà disponibile da giovedì 19 novembre 2020 e sarà accompagnata da svariati titoli come il remake di Demon's Souls, Godfall, Marvel's Spider-Man Miles Morales (e la Ultimate Edition contenente l'upgrade grafico del gioco base) e Sackboy: A Big Adventure. Gli utenti non interessati a questi giochi potranno inoltre approfittare del Game Boost e giocare le vecchie esclusive a framerate e risoluzione migliorati. Tra i giochi che godranno di questo genere di benefici troviamo anche Ghost of Tsushima, che girerà a 4K e 60fps su PS5.

Prima di lasciarvi al post pubblicato da Sony,