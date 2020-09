PS5: Sony riduce la produzione, tagliate quattro milioni di unità secondo Bloomberg

Secondo un report di Bloomberg, Sony Interactive Entertainment avrebbe ridotto il volume di produzione stimato di PlayStation 5 per l'anno fiscale in corso (che terminerà il 31 marzo 2021) di circa quattro milioni di unità.

A luglio si parlava di un aumento della produzione con Sony intenzionata ad avere a disposizione circa dieci milioni di pezzi per la stagione natalizia 2020, la situazione però è apparentemente cambiata ed il nuovo report di Bloomberg parla di undici milioni di console da produrre entro la fine di marzo.

I motivi di questo taglio alla produzione sono da ricercarsi in alcun problemi di stabilità legati al SoC (System on Chip) personalizzato della console, attualmente la problematica sarebbe in via di risoluzione e la situazione migliora giorno dopo giorno, tuttavia questo inconveniente impedisce alle fabbriche di rispettare i volumi di produzione inizialmente pianificati. Bloomberg ha verificato la notizia con le sue fonti, le quali avrebbero familiarità con l'argomento trattato, essendo apparentemente coinvolte nel processo produttivo.

Sony non ha commentato la vicenda, ricordiamo che il 16 settembre la compagnia terrà un nuovo showcase PlayStation 5, secondo Masahiro Wakasugi (analista di Bloomberg Intelligence) in questa occasione verrà annunciato il prezzo della console fissato a 449 dollari per il modello standard e 399 dollari per la Digital Edition.