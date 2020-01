PS5: Sony ha ripianificato console e annuncio ritardando il reveal di vari giochi?

Secondo quanto riportato dal leaker e insider AestheticGamer (noto per i rumor su Resident Evil 8), Sony avrebbe "rielaborato" PlayStation 5 in questi ultimi mesi, la fonte utilizza proprio questo termine e spiega qualche dettaglio in più su Twitter.

Secondo le parole di AestheticGamer, Sony avrebbe "ripianificato un po' la console" non si tratterebbe però di modifiche avvenute recentemente e dunque sembra non ci sia da temere assolutamente nulla per la data di uscita, la quale verrà rispettata senza alcun dubbio. Il leaker fa sapere di non essere a conoscenza di tutti i dettagli ma aggiunge che stando alle sue fonti "alcuni annunci di giochi first e third party sono stati riposizionati" proprio a causa della volontà di Sony di rivelare certe caratteristiche di PlayStation 5 con tempistiche diverse rispetto a quanto preventivato inizialmente.

AestheticGamer afferma di "conoscere alcuni titoli colpiti da questa decisione" ma non vuole assolutamente fare nomi. Afferma comunque con decisione il fatto che Sony abbia in parte rivisto la propria strategia per l'annuncio di PS5, da qui l'assoluta mancanza di comunicazioni ufficiali a riguardo da parte della compagnia giapponese.

Sempre più indizi porterebbero a pensare ad un annuncio di PS5 a febbraio 2020 tuttavia come detto l'azienda non si è ancora pronunciata e dunque si tratta solamente di ipotesi prive di conferma.