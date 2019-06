PS5: Sony rivelerà molto presto la data di uscita e il prezzo, secondo WSJ

L'ultima intervista concessa al Wall Street Journal dal CEO di Sony, Kenichiro Yoshida, ha permesso alla redazione del prestigioso quotidiano newyorkese di raccogliere tantissime informazioni riguardanti PS5.

Dal confronto con Google Stadia al supporto ai titoli indie e al pubblico hardcore con esclusive e grandi giochi, il boss di Sony ha toccato più di un argomento ma non si è sbilanciato su due aspetti fondamentali del progetto di PS5, ossia sulle tempistiche di commercializzazione e sul prezzo della console next gen del colosso tecnologico giapponese.

In base alle informazioni raccolte da colui che ha intervistato Yoshida per WSJ, il noto giornalista Takashi Mochizuki, i vertici di Sony potrebbero svelare molto presto l'uscita e il prezzo di lancio di PS5. Pur essendo il frutto delle semplici supposizioni dell'autore che non trovano riscontro nelle dichiarazioni del CEO di Sony, le conclusioni a cui giunge WSJ sono sintetizzate dalla frase con cui si ricorda al lettore che "gli analisti si aspettano che PlayStation 5 sia pronta per essere commercializzata durante le festività natalizie del 2020", ossia nel medesimo periodo di lancio di Xbox Scarlett.

A prescindere dalla reale attendibilità di queste speculazioni giornalistiche, l'annuncio ufficiale di Project Scarlett da parte di Microsoft durante l'E3 2019 rende sempre più probabile l'eventualità che Sony decida di "rispondere" con un proprio evento di presentazione di PS5. La vetrina mediatica della Gamescom 2019, attesa dal 21 al 24 agosto a Colonia, potrebbe rappresentare l'occasione più adatta per l'annuncio della data di uscita e il prezzo di PS5? O dovremo pazientare ancora a lungo, forse addirittura fino all'E3 2020, prima di capire quanto costerà e quando sarà disponibile la console next gen di Sony?