PS5: Sony è scatenata, data del prossimo State of Play su Final Fantasy 7 Rebirth

In maniera del tutto inaspettata, Sony PlayStation ha deciso di chiudere lo State of Play di gennaio 2024 con l'annuncio del prossimo evento, che si terrà tra poco meno di una settimana.

Nelle fasi conclusive dell'evento, infatti, il colosso nipponico ha confermato che il prossimo 6 febbraio 2024 potremo assistere ad un altro State of Play che, a differenza di quello che si è appena concluso, sarà monotematico. Lo show verrà infatti realizzato in collaborazione con Square Enix e, come avrete già intuito, tratterà solo ed esclusivamente di Final Fantasy 7 Rebirth.

Questo significa che nel corso dell'evento in streaming potremo assistere a nuove sequenze di gameplay dedicate alla tanto attesa esclusiva PlayStation 5 e non possiamo escludere che, in occasione dello show, Sony e Square Enix non decidano di mostrare funzionalità o personaggi mai visti fino ad oggi.

In ogni caso, non manca molto prima di scoprire tutte le novità sul gioco. In attesa di scoprire a che ora inizierà la trasmissione, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche i dettagli su Silent Hill The Short Message, il gioco gratuito che è stato pubblicato a sorpresa nel corso della serata e che è disponibile al download sul PlayStation Store in versione PS5.