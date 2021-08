PS5: Sony ha scorte a sufficienza per quest'anno, si punta a non vendere più in perdita

Hiroki Totoki, CFO di Sony Corporation, ha dichiarato durante l'ultima riunione con gli investitori che l'azienda ha acquistato un buon numero di chip e semiconduttori per produrre nuove scorte di PlayStation 5 e raggiungere gli obiettivi di vendita prefissati dai manager finanziari della holding.

Ad oggi PS5 ha piazzato 10.1 milioni di console diventando la piattaforma Sony venduta più velocemente di sempre, il colosso giapponese ha fatto scorta di chip e secondo i piani produttivi attuali ci sono risorse sufficienti per realizzare un numero di console tale da coprire le previsioni per l'anno fiscale in corso, che terminerà il 31 marzo 2022.

Totoki non sa dire quando la situazione tornerà alla normalità, come noto in questi mesi la crisi dei semiconduttori ha portato a numerosi problemi di produzione per vari prodotti hardware, tra cui PS5 e PS5 Digital, ma anche schede video, CPU e altre console come Xbox Series X/S.

L'azienda sta comunque lavorando per arginare questo problema e come detto ci sono piani per produrre un buon numero di scorte, inoltre uno dei prossimi obiettivi è quello di smettere di vendere in perdita, PS5 Standard diventerà profittevole a breve e anche PS5 Digital dovrebbe seguire la stessa strada, iniziando a generare guadagni per ogni unità venduta.