Sony su PS5: 'un SSD estremamente veloce è la chiave per la nostra next-gen'

Cogliendo il mondo videoludico piuttosto di sorpresa, nel corso del mese di aprile Mark Cerny, Lead Architect presso Sony, ha condiviso le prime informazioni relativa all'hardware di Playstation 5.

Dalle sue dichiarazioni, sono emersi numerosi aspetti interessanti, tra cui l'intenzione di dotare la nuova home console di una CPU Zen 2, di una scheda video AMD Navi e di un SSD in grado di supportare elevate prestazioni. Proprio questo ultimo elemento sembra rivestire un ruolo di particolare rilievo nell'architettura di Playstation 5. Come riportato da Wccftech, infatti, la redazione di Official Playstation Magazine, ha avuto modo di dialogare con un portavoce Sony, il quale ha rilasciato la seguente, interessante, dichiarazione, : "Un SSD estremamente veloce è la chiave per la nostra prossima generazione. La nostra visione è quella di rendere le schermate di caricamento un elemento del passato, consentendo ai creator di costruire nuove ed uniche esperienze di gameplay".



Nonostante la curiosità che circonda la prossimo console ammiraglia di casa Sony, la Compagnia ha già confermato che non si parlerà di PS5 durante lo State of Play fissato per la notte tra giovedì 9 e venerdì 10 maggio. L'appuntamento avrà una durata di circa dieci minuti ed avrà tra i propri protagonisti il reamake di Medievil.