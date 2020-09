PS5: Sony svela le confezioni di DualSense, cuffie Pulse 3D e altri accessori

Dopo averci mostrato le confezioni di PlayStation 5 nella versione standard (di colore bianco) e Digital Edition (di colore nero), Sony ha deciso di svelare anche l'aspetto delle scatole relative agli accessori ufficiali.

Come mostrato dall'insider Tidux in uno dei suoi ultimi post su Twitter, le confezioni dei prodotti da abbinare alla console di prossima generazione Sony riprendono la colorazione della scatola della versione Standard, ovvero bianca e con un design molto semplice. Tra le immagini pubblicate troviamo la scatola della base di ricarica per i controller, quella della PlayStation Camera, quella del telecomando, quella delle cuffie wireless Pulse 3D e quella dell'immancabile DualSense, il quale non sarà visibile all'interno della confezione come il DualShock 4.

Ecco di seguito i prezzo di ciascuno di questi accessori, tutti preordinabili su Amazon:

Base di ricarica per due DualSense - 29,99 euro

Controller DualSense - 69,99 euro

Telecomando - 29,99 euro

Cuffie Wireless Pulse 3D - 99,99 euro

Telecamera HD PS5 - 69,99 euro

Prima di lasciarvi alle immagini delle confezioni, vi ricordiamo che in un nostro video potete scoprire il perché PlayStation 5 è la console più grande di sempre.