PS5: Sony svela data d'uscita e prezzo delle due versioni della console!

Questa settimana Microsoft ha annunciato data e prezzo di Xbox Series X oltre ad aver svelato la nuova Xbox Series S: per tutta risposta Sony ha confermato tutti i dettagli legati al lancio di PlayStation 5.

Con il solito stile che ormai contraddistingue la sua comunicazione, Sony ha annunciato durante lo showcase di settembre che PlayStation 5 debutterà in Europa il 19 novembre 2020, mantenendo così la sua promessa di lanciare la console prima delle festività natalizie, scegliendo comunque una data successiva a quella del debutto di Xbox Series X e Series S (entrambe attese per il 10 novembre). In USA, Giappone, Messico, Australia, Nuova Zelanda e Corea del Sud uscirà invece una settimana prima, il 12 novembre.



La versione base di PS5 sarà venduta al prezzo di 499,99 euro, mentre la Digital Edition, che ricordiamo essere priva del lettore Blu Ray Ultra HD, verrà invece proposta ad un costo inferiore, pari a 399,99 euro. Dalla medesima data saranno disponibili all'acquisto anche gli accessori ufficiali di PS5: Pulse 3D Wireless Headset, HD Camera, Media Remote e DualSense Charging Station.

La fascia di prezzo impostata da Sony ci sembra in linea con le specifiche tecniche di PlayStation 5, una macchina dalle enormi potenzialità che monta sotto il cofano una CPU Zen Dual Core a 3,5 Ghz, una GPU da 10,28 TFLOPs con 36CUs a 2,23 Ghz, un SSD da 825 GB ad elevate prestazioni (fino a 8-9 GB/s) che promette di azzerare i caricamenti e di influenzare il game design dei giochi, senza dimenticare il nuovo controller DualSense in dotazione, che offre il microfono integrato e funzionalità come i grilletti resistivi e il feedback aptico.

Voi cosa ne pensate del prezzo? Acquisterete PlayStation 5 al lancio? E se sì, per quale delle due edizioni opterete?