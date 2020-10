PS5: Sony svela l'interfaccia con immagini e video, ecco tutte le novità

Dopo una lunga attesa caratterizzata da rumor e indiscrezioni su brevetti trapelati, Sony Interactive Entertainment presenta ufficialmente l'interfaccia di PS5 e tutti gli elementi che ne andranno a comporre la dashboard.

Dalle pagine del PlayStation Blog, Hideaki Nishino di Sony ci permette di sbirciare tra le diverse schede che andranno a comporre la nuova interfaccia di PlayStation 5 che, come possiamo facilmente intuire, sarà in continuità con quanto proposto dal colosso tecnologico giapponese con la dashboard di PS4.

Diversamente dalla versione current-gen, però, l'interfaccia utente di PS5 si caratterizzerà per la presenza di un nuovo Control Center che darà immediato accesso a quasi tutte le opzioni di sistema con la pressione di un singolo tasto, e tutto senza abbandonare il gioco in esecuzione.

L'altra innovazione della dashboard di PS5 sarà rappresentata dalle Attività, con delle schermate riassuntive da richiamare tramite il Control Center per avere accesso a tutte le "opportunità di gioco" offerte dai singoli titoli nextgen della nuova famiglia di console Sony. In calce e in cima alla notizia trovate il video di annuncio e le primissime immagini della dashboard nextgen che avremo modo di esplorare al lancio di PlayStation 5, previsto in Italia per il 19 novembre.