PS5, Sony svela PlayStation Link ed il prezzo delle cuffie Pulse Elite e Pulse Explore

Oltre ad aver svelato il prezzo e le caratteristiche di PlayStation Portal, ovvero la console portatile per giocare in streaming ai giochi PS5, Sony ha anche fornito tanti nuovi dettagli sulle due cuffie in uscita prossimamente.

Si inizia con le Pulse Explore, le cuffiette senza fili che sono state annunciate qualche mese fa durante il PlayStation Showcase. Queste cuffie in ear senza fili promettono un'esperienza senza precedenti grazie al suono privo di perdite di qualità, ad un doppio microfono e ad una tecnologia che, tramite le intelligenze artificiali, è in grado di ridurre i suoni di sottofondo. All'interno della confezione troveremo anche una custodia per la ricarica con tanto di led che segnalerà il livello della batteria.

Le Pulse Elite sono invece cuffie senza fili simili alle classiche Pulse, che però rappresentano una versione potenziata per via della presenza di audio lossless, un microfono estraibile e la stessa tecnologia basata sull'IA delle Pulse Explore. Nella confezione verrà incluso anche uno stand che funge anche da base per la ricarica.

Sony ha svelato anche l'esistenza di PlayStation Link, un dongle USB che sarà incluso in tutte e due le cuffie ma che sarà anche acquistabile separatamente. Questo dispositivo andrà collegato alla PlayStation o al PC e sarà fondamentale per far sì che l'audio sia in alta qualità e non vi siano perdite di segnale o ritardi.

Sony non ha ancora annunciato la data d'uscita di questi dispositivi, i cui preorder dovrebbero essere aperti a breve. Sappiamo però che le Pulse Explore avranno un costo di 219,99 euro e le Pulse Elite verranno vendute a 149,99 euro.