PS5: Sony ha svelato per errore il bundle con COD Modern Warfare 3, si tratta della Slim?

Mentre tutte le attenzioni sono sull’annuncio di PlayStation 5 Slim, alcuni utenti hanno notato che un’immagine promozionale relativa a Call of Duty Modern Warfare 3 nasconde un importante indizio sull’esistenza di un nuovo bundle per la console Sony.

Più nello specifico, il trailer del Lockpick Bundle dedicato al contenuto esclusivo PlayStation di COD Modern Warfare 3 include una particolare dicitura negli istanti finali. Nel video si può infatti leggere che il pacchetto contenente gli elementi cosmetici sarà disponibile anche per gli acquirenti del bundle di PS5 contenente Call of Duty Modern Warfare 3. Dal momento che questo prodotto non è mai stato annunciato in via ufficiale dall’azienda giapponese, è probabile che non manchi molto al reveal di un bundle contenente sia PlayStation 5 che una copia del nuovo episodio dello sparatutto.

A questo punto è lecito domandarsi se si tratterà del vecchio modello di PS5 o della nuova Slim, sebbene vi siano buone probabilità che Sony possa utilizzare questa iniziativa per smaltire le ultime unità delle versioni standard nei magazzini. È inoltre improbabile che i primi bundle di PS5 Slim arrivino nel periodo di lancio della console.

In attesa di scoprirlo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la prova della Beta di Call of Duty Modern Warfare 3 con tutti i dettagli sul test dello sparatutto in prima persona in uscita a novembre.